В Запорожье, где полицейские пытались задержать детектива ГБР, компания подростков пыталась похитить деньги и товар из трех магазинов. У одного из них было оружие.



Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в соцсети.



"Вчера на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта "Набережная" слышны выстрелы. Заявитель добавил, что к происшествию причастны четверо подростков и у одного из них есть пистолет", - заявили в правоохранительных органах.



Инспекторы, которые приехали на вызов, заметили автобус, где находились 4 парня, похожие по описанию. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили пистолет.

"Подростка доставили в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорят в полиции.



Позже другой экипаж получил вызов о том, что неизвестные парни совершали хулиганские действия в магазине и пытались украсть деньги из кассового аппарата.



Благодаря видео с камер наблюдения, удалось выяснить, что это были те же парни, что и в предыдущем вызове.

"Во время отработки информации, на улице Победы патрульные услышали зов о помощи. По словам двух продавщиц, подростки пытались украсть деньги и товар. Увидев патрульных, нарушители бросились наутек, одного из них инспекторы догнали. Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, произошедших в трех магазинах", - пишут в пресс-центре.

Так, патрульные разыскали всех причастных к событию лиц. Граждане были задержаны и доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств.





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