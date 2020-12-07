Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что пик второй волны коронавируса прогнозируется на середину января.

Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся где-то до середины февраля. По различным математическим моделям, Международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается не ранее февраля 2021 года", - отметил он.

По словам Кузина, учитывая имеющуюся статистику, введение жесткого карантина неизбежно. Перед этим врачи должны принять во внимание два показателя: ожидаемый коллапс медицинской системы и вероятные массовые скопления людей. Локдаун должен быть введен до этого.

"То есть локдаун должен быть до больших празднований и к естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий", - добавил Кузин.

Напомним, по состоянию на понедельник, 7 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 641 человека. Это аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев.

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