После появления в соцсетях видео и фото, на которых украинский проводник рубит на перроне дрова, руководитель филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский объяснил, почему в ХХІ веке вагоны до сих пор отапливают дровами.

Об этом он написал в своем Фейсбук.

Для начала Перцовский сообщил, что видео с проводником уже более года. А публикацию и обсуждение его в соцсетях назвал провокацией.

После чего по пунктам разложил, почему нужны дрова для пассажирских вагонов.

"Так было год назад, когда снимали видео, но честно скажу - так есть и сейчас, и будет ближайшие годы. Основным отоплением, конечно, является электро-водное (более 90% вагонов с такими системами). На станциях отстоя, где технически возможно, установлены колонки на 3000 В, от которых вагоны питаются и отапливаются перед тем, как их подают в рейсы. Впрочем, далеко не везде на пути следования есть электрическая мощность: >50% неэлектрифицированных участков, и даже имеющиеся электровозы не всегда могут питать состав вагонов", - пустился в объяснения Перцовский.

Но при этом, по его словам, пассажиры хотят, чтобы было тепло и можно было выпить чай или кофе в течение всего путешествия. В этих случаях на выручку как раз приходит комбинированная система - котлы все электро-угольные. Ну а дрова используются для разжигания котла или комбинированного кипятильника.

"Если вдруг Фб-специалисты, которые смеются над проводником с дровами, знают более креативные способы добычи энергии (трение палочек, зеркальце, чтобы ловить солнце, может, ветряк на крыше вагона) - радушно предложу им холодный вагон для экспериментов - уверен, видео получится не менее хитовое", - пошутил руководитель компании.

Затем он добавил, что у него есть вопросы к качеству дров, которые выдаются руководителям в рейсы. Но заверил, что "с этим быстро разбираемся".

"Как же DB, OBB, Renfe и родные Интерсити+ обходятся без дров? Конечно, современные электропоезда в них не нуждаются и мы будем увеличивать их количество, но станет это не мгновенно. Есть и технологии, где в состав поезда добавляются дизельные вагоны-генераторы, но опять же - пока парк шаг за шагом обновляется, должны заботиться о комфорте пассажиров уже сегодня и не оставлять кого-то в холоде. Измена отменяется - всем теплых путешествий!" - завершил пост Перцовский.

Напомним, вчера соцсети облетел ролик, на котором запечатлен проводник, колющий в Одессе дрова на перроне, чтобы обогреть вагон.

"Страна" рассуждала, почему проводники "Укрзализныци" рубят дрова, а в вагонах холодно.