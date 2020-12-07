В понедельник, 7 декабря, снижение цены на нефть эталонных марок усилилось на фоне ужесточения локдаунов в некоторых странах.



Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:54 КСК в понедельник составляет $48,71 за баррель, что на $0,53 (1,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,71 за баррель, что на $0,55 (1,19%) ниже уровня предыдущих торгов.

Сообщается, что власти Баварии в воскресенье объявили об ужесточении карантинных мер в регионе до начала января. Тем временем в Калифорнии в ночь с воскресенья на понедельник вступил в силу режим "оставаться дома", который касается 85% жителей штата.

К тому же, за минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, а нефть марки WTI - на 1,6%.

Так, поддержку рынку оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

"Китайский импорт нефти в ноябре вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,08 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ)", - говорится в материале. В то же время, в годовом выражении нефтяной импорт сократился на 0,8%.

"Нефть марки Brent в ближайшее время может подорожать до $50 за баррель, так как в Азии спрос уже сейчас высок, а рассеивание коронавирусных туч позволит присоединиться и другим", - прогнозируют аналитики Saxo Bank.



Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен считает, что насколько поднимется ее цена в ближайшее время - зависит от того, как Европа и особенно США будут справляться со второй волной пандемии, пока еще не поставленной под контроль.

В это же время аналитики Julius Baer повысили прогноз по нефтяным котировкам на следующие три месяца до $52,5 за баррель.



Норберт Рюкер, главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer, отметил что способствовать росту котировок нефти должны как фундаментальные факторы, так и рыночные настроения. "Мы сохраняем конструктивную позицию и пересматриваем краткосрочный прогноз в сторону повышения", - добавил он.

"мировое потребление нефти превышает 95% от докризисных уровней, при этом положительная динамика в Азии компенсирует временный спад в Европе", - сказал эксперт.



Ранее "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть завершают неделю в "плюсе" пятую неделю подряд. Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии.



Также напомним, что цены на нефть растут, после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который показал снижение запасов нефти на прошлой неделе.