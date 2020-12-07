Президент Владимир Зеленский подписал закон №1017-ІХ об отсрочке на год обязательного введения кассовых аппаратов, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон устанавливает предельные объемы доходов, при которых субъект имеет право применять упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые ведут деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Напомним, Зеленский подал в Раду законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для малого бизнеса 30 ноября.

Как писала "Страна", два раза парламент проваливал голосование этого проекта.