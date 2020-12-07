С 10 декабря Национальный банк Украины введет новую памятную монету "Владимир Корецкий".



Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, монету номиналом в 2 гривны планируют ввести в обращение 10 декабря 2020, тиражом 30 тысяч штук.

Она посвящена украинскому советскому юристу-международнику, судье Международного суда ООН Владимиру Корецкому.



Монета выполнена из нейзильбера - сплава меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка.



Ранее "Страна" сообщала, что НБУ введет в обращение монету "175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества" номиналом 5 гривен. Памятную монету изготовили из нейзильбера, ее вес составляет 16,5 г, диаметр - 35 мм, тираж- 45 тыс. штук.



Также напомним, что НБУ ввел памятную монету "Передовая" в честь медиков и военных номиналом 5 гривен. Монета выполнена из нейзильбера - сплава меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка. Тираж составляет 45 тысяч штук.