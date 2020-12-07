Сергей Ребров, главный тренер венгерского Ференцвароша прокомментировал предстоящую игру против киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов, победитель которой займет третье место в группе G и отправится в весеннюю часть Лиги Европы.



Об этом он сообщил на пресс-конференции.



"Чувствую себя как дома. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игроки набираются опыта, для них это очень важно", - заявил Ребров.



К тому же для него игра против киевского "Динамо" одна из самых важных и он уверен, что игроки это понимают. "Они готовятся и настраиваются на этот матч. Те поединки, которые мы сыграли, придали футболистам уверенности, опыта, но завтра самая важная игра", - сказал тренер венгерского ФК.



Ребров отметил, что играть против родного клуба всегда "непросто". "Так было и в первый раз, был сложный день, мы сыграли 2:2. Но я профессионал, я люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю все, помогу игрокам, но завтра все зависит от них, от их настроя, желания и понимания за счет чего, мы хотим победить такую сильную команду", - добавил тренер "Ференцвароша".



Согласно его мнению, "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Команда начала играть в другой футбол. Он стал более организованным и в атаке, и обороне. Для Реброва хорошо заметна работа тренера "Динамо".

К тому Ребров сказал, что ни его подопечные, ни игроки Динамо не будут бояться играть в открытый футбол.

"Динамо и Ференцварош - не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против Ювентуса, Барселоны, завтра должны показывать более качественный футбол", - подытожил на пресс-конференции Сергей Ребров.



Отметим, матч Динамо - Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.



Ранее "Страна" сообщала, что в Ассоциации футбола опровергли замену Шевченко на Реброва на посту тренера сборной Украины. Так, эту "сенсацию" назвали откровенным фейком и полным бредом.



Также напомним, что перед матчем с Ференцварошем Реброва тренер Динамо пожаловался на проблемы. Он имел ввиду потерю Георгия Бущана и Виталия Миколенко из-за Covid-19.