Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции уведомил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), что для розыска бизнесмена Олега Бахматюка с использованием систем Интерпола или Европола нет оснований. Ведь место жительства предпринимателя известно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела "ВиЭйБи Банка".

По данным источника, департамент получил сведения об адресе проживания Бахматюка в Австрии, а австрийская сторона без использования системы Интерпола подтвердила правильность и актуальность этих ведомостей центральному реестру Австрии. Собеседник агентства добавил, что сторона защиты информировала НАБУ о месте проживания бизнесмена.

В департаменте отметили, что вопросы задержания, ареста и экстрадиции Бахматюка в таком случае находятся вне его компетенции, сказал источник. Он уточнил, что НАБУ обращалось к Нацполиции по этому вопросу в конце ноября, а ответ поступил в начале декабря.

НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника "ВиЭйБи Банка" Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает и считает их полностью сфальсифицированными, а также говорит о личной мести со стороны главы НАБУ Сытника (подробнее об этом деле читайте здесь).

Как писала "Страна", в конце ноября Офис генерального прокурора заявил о незаконности попыток НАБУ экстрадировать Бахматюка.

Мы также приводили рассказ бизнесмена о роли бывшего представителя МВФ в деле, которое ведет против него НАБУ.