Сегодня, 7 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



Всего в церемонии приняли участие 55 сборных, которые и сформировали десять групп.

Состав всех групп ЧМ-2022:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн





Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе D с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Всего в отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп, где они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победившие в своих группах в Лиге наций.

Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Это обусловлено в том числе климатическими условиями Катара, где состоится финальный этап.

Также напомним, что в УЕФА считают, что коронавирус может поменять сроки и принципы ЧМ-2022. Так, чемпионат мира в Катаре должен был пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года.