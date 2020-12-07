В понедельник, 7 декабря, самолет Воздушно-космических сил России перехватил над Черным морем сразу несколько иностранных самолетов-разведчиков.

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ сообщили, что к границам опасно приблизились воздушные суда США и Франции.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели​​​. Для опознания этих целей и недопущения нарушения ими госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя при подлете идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, а также самолет-разведчик C.160G ВВС Франции. В итоге истребитель сопроводил все три иностранных самолета в небе над акваторией Черного моря.

После разворота от границы иностранных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Подобные инциденты в последнее время происходят очень часто.

Например, 15 августа российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США.

А в июле над Баренцевым и Черным морями были перехвачены самолеты-разведчики Норвегии и США.