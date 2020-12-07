Городская территориальная избирательная комиссия Кривого Рога получила все протоколы от районных комиссий. На заседании ТИК ее глава Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы. Новым мэром Кривого Рога официально признан Константин Павлов.

Об этом сообщает сайт криворожского Первого городского телеканала.

По информации городской ТИК, Павлова поддержали 97 591 избиратель - это 56,97%. Кандидат Дмитрий Шевчик набрал 69 369 голосов избирателей.

По словам главы городской ТИК, 4 339 избирателей испортили свои бюллетени для голосования.

Таким образом, следующие пять лет мэром родного города Владимира Зеленского будет Константин Павлов.

Как писала "Страна", согласно предварительным подсчетам, поначалу у Павлова результат был выше - 58,5% голосов.

Мы также разбирались, почему Кривой Рог отверг кандидата от Зеленского Шевчика.