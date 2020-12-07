В Киеве полицейские задержали 26-летнего мужчину, который бил женщин камнем по голове и отбирал у них ценные вещи и деньги.

Злоумышленника удалось разыскать после того, как в полицию обратились две женщины с заявлениями о том, что в начале декабря они стали жертвами грабителя. На обеих напали в Голосеевском районе столицы. Пострадавшие дали описание человека, который их ограбил. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Пострадавшие рассказали похожие истории их ограбления: обе возвращались домой поздно вечером, обеих неизвестный ударил камнем по голове, отобрал личные вещи и сбежал. Правоохранителям удалось оперативно выяснить личность злоумышленника и разыскать его.

''Во время задержания мы обнаружили и изъяли у мужчины вещи, а также документы потерпевших'', – заявил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

Оказалось, что голосеевский грабитель недавно вышел из тюрьмы, где просидел пять лет за кражи и угон авто.

Следователи считают, что задержанный причастен к трем аналогичным преступлениям. При этом одна из пострадавших женщин находится в больнице с травмой головы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 ''Грабеж'' и ч. 2 ст. 187 ''Разбой'' Уголовного кодекса Украины.

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