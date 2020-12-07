Сборная Украины в Чемпионате Мира-2022 сыграет Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Жеребьевка, которая состоялась сегодня, 7 декабря, в Цюрихе определила эти команды в группу D.



Всего в церемонии приняли участие 55 сборных, которые и сформировали десять групп, в которых будет по пять или шесть участников.



Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан





Всего в отборочном турнире примут участие европейских 55 сборных, которые разделены на 10 групп, где они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победившие в своих группах в Лиге наций.

Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина оказалась во второй корзине. После подведения последних итогов матчей Лиги наций сформировался окончательный состав корзин жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.



Также напомним, что в УЕФА считают, что коронавирус может поменять сроки и принципы ЧМ-2022. Так, чемпионат мира в Катаре должен был пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года.



