Во вторник в Украине солнце спрячется за тучами и хотя антициклон все же принесет сухую погоду в большинство областей Украины, на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

"Пока восточный антициклон самодовольно радуется своей властью, южная циклоничность не дремлет - пробираеться в тыл антициклона. 8 декабря хотя антициклон все же приведет сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Между прочим, осадки, пусть и незначительные, могут днем ​​достичь даже Винницкой и Киевской областей", - говорится в сообщении.

Также ожидается сильный порывистый ветер восточного и юго-восточного направлений.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной. Ближайшей ночью ожидается -5-11 градусов, на Востоке -7-14 градусов, в западных областях 0-5 мороза, в южной части -2-8 градусов мороза, на юге Одесской области около ноля. Днем во вторник температура воздуха составит 1-5 градусов, на западе и юге от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму и на Закарпатье + 4 + 8 градусов", - прогнозиоует синоптик.

В Киеве 8 декабря солнца будет меньше, а облачность и влажность воздуха увеличится. Днем ​​возможна даже некая снежная небольшая морось, но ничего серьезного, предупреждает Диденко. Также ожидается восточный и юго-восточный ветер, 7-12 м/с, с сильными порывами.

"Ни в коем случае не стойте долго под домами, рекламными щитами, не ставьте автомобили под старыми высокими деревьями, закутайтесь до носа - мороз и сильный ветер могут создать не только некомфортный, но и опасный альянс", - предупреждает Наталья Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что во вторник в Украине ночной мороз до -11, мокрый снег, ветер и гололедица.

Также мы сообщали, что рабочая неделя в Украине начнется с холодной, но ясной погоды.