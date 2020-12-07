В Харьковской области, где горсовет изменил свой регламент, по результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости ОРВИ и гриппом на минувшей неделе (30 ноября - 06 декабря) заболело 6057 человек, из них 2718 (44,9%) - дети в возрасте до 17 лет.



Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра на своем сайте.



По их данным, из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 93,3%, из них 76,2% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 18,4% - дошкольные учебные заведения



Так, показатель заболеваемости составляет 229,10 на 100 тыс. человек. Это ниже показателя эпидемического порога на 46,4% и на 16,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

В данный момент госпитализированы 58 человек, из них подавляющее большинство (54) - дети.

"Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 5,0%), Волчанском (на 14,1%), Лозовском (на 35,7%), Нововодолажском (на 34,3%) районах области, а также в г.Лозовая (на 19,0%)", - добавили в пресс-центре.

К тому же, с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,9% населения области - 50 403 человека. Больше трети из них (19 297 человек) - дети до 17 лет.



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