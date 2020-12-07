В Закарпатском областном совете, который возглавил экс-глава областной госадминистрации от "слуг народа" Алексей Петров, образовалось большинство. В коалицию вошли фракции партий "Слуга народа", "Родное Закарпатье", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Именно голосами этих партий было избрано руководство облсоветов.

О чем свидетельствуют итоги голосования за главу собрания и его заместителей.

Правда, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что партия будет находиться в оппозиции, но по факту именно с ее помощью была сформированы органы управления облсоветом.

Отметим, что это уже не первый пример, когда в облсоветах создаются альянсы между партиями Зеленского и Порошенко. До этого мы писали об аналогичном случае в Одесском облсовете.

Ранее "Страна" сообщала, что партия венгров Закарпатья покинула первое заседание областного совета в знак протеста против давления на венгерское меньшинство.