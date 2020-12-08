В то время как на американского авианосца USS Gerald R. Ford зарегистрировали вспышку коронавируса, новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не смог отправиться в учения в США из-за аварии, затопившей машинное отделение.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в Королевских ВМС издание "The Sun".



Так, по соображениям безопасности кораблю запрещено покидать Портсмут до весны 2021 года. Последний раз авианосец выходил в море в 2019 году.



"Во время стоянки в порту у "Принца Уэльского" произошел разрыв пожарной магистрали и десятки тонн забортной воды вылилось в машинное отделение, затопив электрооборудование. Воду откачали лишь сутки спустя", - говорится в материале.

Сообщается, что 280-метровый корабль водоизмещением 60 тысяч тонн приводится в движение электродвигателями, вращающими 33-тонные гребные винты. В середине декабря Prince of Wales должен был отправится к побережью Флориды для совместных учений с истребителями F-35 из состава своего авиакрыла.

"Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть", - рассказал источник в Королевских ВМС.



К тому же, в настоящее время на приколе стоит однотипный корабль "Королева Елизавета" из-за неисправности гребного винта.

Авария на британском авианосце HMS Prince of Wales. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/PwwSfVeMWv — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 7, 2020

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус вернулся на борт американского авианосца "Теодор Рузвельт". В данный момент на авианосце неукоснительно применяются все меры по минимизации последствий.



Также напомним, что американский военный корабль покинул воды Китая после запуска убийцы авианосцев. Инцидент произошёл в Южно-Китайском море.