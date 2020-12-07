Во вторник, 8 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков, лишь местами в на юге страны, в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой мокрый снег и дождь, а также слабый гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. В южной части и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до 5-11 ниже ноля. На востоке и северо-востоке до 14 градусов мороза. В дневные часы ​от -4 до +1 градуса.

В западных областях и в южной части ночью от 0 до -5, днем ​​от -2 до +3. На Закарпатье прогреется до + 3-5 градусов.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в северо-восточной части страны.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что ноябрь в 2020-м стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Также мы сообщали, что синоптики обещают в Украине 10 градусов мороза и ниже в начале недели.