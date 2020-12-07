Третий подозреваемый в причастности к убийству известного музыканта Александра Деревянко начал давать показания. Он отрицает свою вину и рассказал, почему у него оказались вещи покойного мужчины.

По версии оперативников, третий соучастник преступления по имени Александр помогал прятать труп жертвы и выносить из ее квартиры ценные вещи, которые потом доставил к себе. Во время обысков у третьего фигуранта были изъяты вещи убитого и документы на его квартиру.

В понедельник ему сообщили о подозрении в краже с проникновением и похищении документов - по ч.3 ст.185 и ст. 357 УК Украины. Сейчас следователи собирают доказательства его причастности к укрывательству убийства, чтобы установить всю цепочку событий и его роль в ней.

Однако сам третий подозреваемый утверждает, что в убийстве не участвовал, труп прятать не помогал и якобы ничего не крал. А вещи у него оставил знакомый фитнес-тренер Денис (то есть главный подозреваемый в убийстве арестованный Денис Мамедов).

Прокуратура намерена требовать для третьего задержанного содержания под стражей на время следствия.

Ранее "Страна" приводила подробности коварного убийства музыканта, которого задушили грифом гитары.

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