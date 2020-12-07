Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, когда власти страны утвердят план "Б" по урегулированию конфликта на Донбассе, о существовании которого Владимир Зеленский говорил еще год назад. По словам экс-президента, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит этот план в начале 2021 года.

Возможную дату утверждения он назвал РИА Новости.



"Я думаю, что в начале нового года", - сказал Кравчук.



Он добавил, что лично принимает участие в его разработке.

При этом Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он СНБО свою идею об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.



Напомним, в воскресенье Кравчук заявлял, что после новогодних праздников Киев потребует отключения РФ от SWIFT, если ситуация на Донбассе не будет урегулирована.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о плане самого Кравчука по выходу из тупика на Донбассе.