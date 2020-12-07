Жительницу Гусятинского района Тернопольской области суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы с годом испытательного срока за продажу страниц с порножурнала.

Об этом сообщает издание Terminovo.

Так, глянцевый журнал порнографического характера женщина купила в Тернополе в прошлом году, после чего продала часть страниц мужчине в городе Копычинцы за 50 гривен. Остальные страницы с изображения порнографического характера, она хранила в одной из комнат своего дома. Впоследствии при обыске их изъяли правоохранители.

Рассмотрев дело, суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч.1 ст. 301 УК "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и назначил 1,5 года ограничения свободы. И на основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания, назначив год испытательного срока.

Кроме этого суд принял решение взыскать с нее 980 гривен расходов, связанных с проведением судебной искусствоведческой экспертизы. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Его могут обжаловать в течении 30 дней.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали жителя Павлограда, продававший через интернет детскую порнографию.

Также рассказывали, что в Запорожье девушка за две тысячи продавала порно с собой и видео издевательств над животными.