В Житомирской области, где из-за белки закрыли весь город на карантин, 12-летний мальчик заблудился и провел в лесу всю ночь, укрываясь хвоей и листьями.



Об этом сообщается в эфире телеканала ТСН.

Так, школьник поехал кататься в лесу на велосипеде и заблудился. Родители подняли тревогу, когда вечером ребенок не вернулся домой.

Пропавшего мальчика искали более четырехсот человек, в том числе нацгвардейцы, полицейские, спасатели и лесники.



"Однако его найти сразу не удалось и эта ночь была крайне тревожной не только для него, но и для всех, кто присоединился к его поиску", - добавили правоохранители.

На следующий день утром мальчик сам смог выйти на дорогу, где его увидели взрослые. Сейчас школьник находится в больнице с переохлаждением.



12-летний Саша рассказал, что больше всего ночью в лесу он боялся браконьеров.



Ранее "Страна" сообщала, что 31 октября в Карпатах из-за тумана заблудились туристы. Так, это произошло в районе озера Несамовыте Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями.



Также напомним, что Харьковчанка и житель Киевской области заблудились в Карпатах. Парень и девушка проходили по лесу несколько часов, пока их не отыскали спасатели.