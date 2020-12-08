В минувшую субботу, 5 декабря, в России - прежде всего в Москве и области - стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Третья фаза испытаний завершилась. Де-факто российская столица стала первым городом мира, где прививают не добровольцев для исследования, а уже население.

"Страна" рассказывает, что известно об иммунизации в Москве: как она проходит, кто в первых рядах, сколько людей хотят вакцинировать, цена инъекций.

Дополнительно мы публикуем финальные данные о противопоказаниях и побочных эффектах вакцины "Спутник V". В том числе - можно ли пить после прививки алкоголь. Эти сведения были обнародованы в канун общегосударственной прививочной кампании.

Кому делают прививки от ковида в Москве

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса Спутник V завершилась 18 ноября.

Окончательные результаты эффективности направят на публикацию в международные медицинские журналы в конце декабря. При этом прививочная кампания уже стартовала в Москве и Подмосковье. На первом этапе прививки будут делать "группам риска". Это:

медицинские работники,

педагоги из вузов, техникумов, училищ, школ, воспитатели садиков,

социальные работники.

Врачей и учителей принимают как из государственных, так и частных учреждений. Для прививки нужно принести справку с места работы.

Записаться на прививку можно только в электронном виде, на сайте мэра Москвы. Запись доступна за две недели вперед. Прививки делают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сейчас открылись 70 кабинетов для прививок. Постепенно, обещают власти, их число будет расширяться. Также будет увеличиваться категория первоочередников (например, результаты исследований показывают, что в России повально заражаются вирусом сотрудники транспорта и торговли).

И только после этого прививать будут всех желающих.

Власти утверждают, что с начала года мероприятия распространятся на другие города. При этом без привязки к регионам уже начали вакцинировать сотрудников вооруженных сил - весь личный состав, у кого нет противопоказаний.

Кстати, в Украине похожая очередность будущей иммунизации от ковида. Вместо учителей в первую партию попадут военные. Заключенные получили приоритет перед профессиональными группами, у которых высокий риск заболеть. Подробнее - об очередности вакцинации в Украине от ковида.

Разница, впрочем, в том, что никакой вакцины в Украине пока нет. Но вернемся к российским реалиям. СМИ сообщают о двух важных элементах вакцинации.

Во-первых, для медиков столичного региона прививка от ковида не была дефицитной и ранее. Все желающие врачи уже имели сделать возможность сделать прививку в том числе в ходе испытаний. Так что эта группа риска во многом уже охвачена "Спутником".

В связи с этим на первый день иммунизации медперсонал Москвы и области был уже более-менее привит.

Во-вторых, жители столицы сообщают журналистам, что уже вакцинируют не только категории риска. По словам москвичей, любой человек может прийти и в порядке живой очереди получить вакцину в своей поликлинике (если она там есть).

Противопоказания и побочные эффекты вакцины Спутник V

В Москве все учителя, врачи и соцработники, которые захотят получить вакцину, должны соответствовать критериям. Это финальные показания и противопоказания вакцины Спутник V:

не болеть ковидом сейчас и ранее,

не болеть ОРВИ в течение последних двух недель и на момент вакцинации,

не быть беременной, не кормить грудью,

возраст - от 18 до 60 лет,

не иметь серьезных хронических заболеваний,

не делать какие-либо прививки в последние 30 дней,

не участвовать в клиническом испытании вакцины в качестве добровольца,

быть прикрепленным к любой московской поликлинике.

Окончательные возможные последствия прививки могут быть такие в течение первых 1-3 дней:

слабость, недомогание, общая усталость, тошнота (у 10%),

озноб, чувство жара, ломота в теле и мышцах, головная боль, повышение температуры выше 37 градусов (у 5,7%),

боль, зуд, отек и покраснение в месте вакцины (у 4,7%),

насморк, заложенность носа, першение в горле (у 1,5%),

повышение давления, учащение пульса (менее чем у 1%).

Самый серьезный - редкий - побочный эффект, который прогнозируют врачи - повышение температуры выше 38 градусов. В этом случае врачи рекомендуют самостоятельно принять ибупрофен или парацетамол. Если же температура выше 39 градусов и не снижается через четыре часа после жаропонижающего, советуют вызывать скорую.

42 дня без алкоголя после прививки

За день до старта массовой вакцинации в Москве вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одном противопоказании, о котором ранее особо не говорилось. А именно - после прививки на протяжении 42 дней не пить алкоголь.

На протяжении 42 дней, поскольку вакцина двухфазная. Второй укол делается через 21 день и еще столько же нужно на полную выработку антител. Не употреблять алкоголь рекомендовано из-за того, потому что он угнетает иммунную систему и может замедлить работу вакцины.

Голикова сказала о спиртом среди прочего: "...Воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему..."

Но россиян, особенно в ключе грядущих новогодних праздников, заинтересовал именно пункт про алкоголь. Но многие восприняли это не всерьёз, а как шутку.

Так, на "Эхе Москвы" провели опрос: "Вы можете прожить 42 дня без алкоголя?" Ответы, кстати, вполне обнадеживающие. Могут - 77%, нет - 19%.

А российский журналист Екатерина Петухова в шутку так прокомментировала рекомендацию Голиковой: "Массовая вакцинация с треском провалилась, не успев начаться".

Сколько человек хотят привить от ковида в России

В России еще с советских времен вакцинация распространена широко. Многие прививок входят в график и являются рекомендованными. Среди них - грипп.

За три месяца - с 1 сентября по 1 декабря 2020 года - прививку от гриппа сделали 67 миллионов россиян (это 46,2%). Будет ли достигнут такой же показатель по коронавирусу - неизвестно.

По данным опроса правящей партии "Единая Россия", 73% граждан не готовы к вакцинации от ковида или у них отсутствует такая необходимость. Хотят сделать прививку 23%.

Во многом это объясняется тем, в России во многих регионах высокий популяционный иммунитет и граждане знают, что уже переболели. Например, по данным мэра Москвы, естественным образом антитела к ковиду получили около 50% москвичей. Им прививки в ближайшее время уже не нужны. Соответственно, в столице планируют рассчитывать вакцину на 6-7 миллионов (при населении 12,6 миллионов).

На данный момент в России объявляют, что прививка от ковида будет добровольной. Но, судя по некоторым примерам, можно предположить иное развитие событий. Как происходит вакцинация в целом "Стране" рассказал сотрудник московского госпредприятия Михаил.

"Ежегодно мы проходим медкомиссию. Там в том числе определяют, кому какие прививки нужны. В прошлом году у меня не нашли антител к кори и отправили на ревакцинацию. В этом году с перерывом в месяц делали против гепатита и гриппа. Вероятно, я могу и не хотеть эти прививки. Но без них не допустят к работе. Полагаю, что в будущем году это же нас ожидает и с ковидом", - высказал свое мнение Михаил.

Сколько стоит прививка "Спутником"

Вакцина от коронавируса тоже внесена в график прививок в России. Это означает, что для граждан и иностранцев с ВНЖ прививка на постоянной основе будет делаться бесплатно.

При этом власти озвучили коммерческую стоимость прививки - для продажи за границу и реализации внутри страны. Цена - 1942 рубля за два компонента (нужны для прививки одного человека). В украинской валюте по сегодняшнего курсу это 740 гривен, в американской - 26 долларов.

Пока, по крайней мере официально, вакцину от коронавируса нельзя сделать в частной клинике в России. Со временем она будет доступна и там - за деньги, но в любое удобное время и в том числе иностранным гражданам.