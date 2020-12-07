Во Львовской области во время рыбалки погибли двое военнослужащих. Они провалились под еще тонкий и неокрепший лед.

Об этом сообщается в видеосюжете ТСН.

Как рассказали журналисты ТСН, в субботу 54-летний прапорщик и 51-летний инструктор по вождению ловили рыбу на озере неподалеку Яворовского полигона. Когда они вышли на лед, тот казался прочным, однако внезапно стал ломаться под ногами. Сначала под лед ушел один рыболов. Другой бросился ему на помощь и тоже утонул.

Двое суток водолазы искали военных. Тела удалось найти в понедельник утром.

С наступлением зимы такие трагедии в Украине повторяются регулярно. Так, в прошлом феврале в Харьковской области двое рыбаков тоже провалились под лед и утонули.

А в январе 2019 года в Киеве мужчина отправился рыбачить на Днепр и ушел под лед на глазах у прохожих.