В Запорожье полицейские со стрельбой пытались задержать детектива Госбюро расследований за получение взятки, однако тому удалось сбежать. Инцидент произошел в понедельник, 7 декабря, около 11:30.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, действующего сотрудника ГБР пытались задержать рядом с площадью Маяковского при получении от предпринимателя взятки в размере 15 тысяч грн.

При задержании сотрудник ГБР начал сопротивляться, а затем скрылся на автомобиле Mitsubishi.

Пытаясь задержать сотрудника ГБР, полицейские открыли огонь. Пули пробили кузов машины, повредили задние и боковые стекла. Однако это не помешало правоохранителю скрыться с места ЧП, пишет издание "Вместе".

Проводятся действия по задержанию мужчины. Местная полиция ситуацию не комментирует.

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