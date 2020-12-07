Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность проведения исследований, в ходе которых здоровых молодых добровольцев будут специально заражать коронавирусом, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Этот вопрос должны обсудить на консультативном закрытом совещании.

Об этом пишет The Guardian.

Так, получить результаты в ходе данного исследования можно будет быстрее, чем в процессе обычного испытания вакцин, в которых исследователи должны ждать, пока участники сами заболеют Covid-19.

В то же время некоторые ученые остерегаются данного эксперимента, так как от лекарства от Сovid-19 пока нет, хотя есть методы лечения, которые могут помочь пациентам.

При этом сторонники исследования утверждают, что риски для молодых и здоровых людей минимальные, а польза для общества высокая.

Уточняется, что такие исследования также можно использовать для сравнения нескольких вакцин, которые разрабатывают для борьбы с Covid-19.

Таким образом, хорошо продуманные исследования могут не только ускорить разработку вакцины против Covid-19, но и повысить вероятность того, что утвержденные в будущем вакцины будут более эффективными.

Ранее мы писали, что ученые призвали в числе первых вакцинировать от коронавируса заключенных.

Также рассказывали, что исследователи выяснили, как долго держится иммунитет к Covid-19.