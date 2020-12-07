Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего) после инцидента на границе с Украиной в Белгородской области, который произошел 3 декабря.



Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"В день инцидента пограничники обнаружили трёх вооружённых граждан, пытавшихся нарушить госграницу РФ. Командир пограничного наряда потребовал, чтобы злоумышленники остановились, но те открыли по ним огонь", - напомнила Петренко.



Она добавила, что командир наряда открыл ответный огонь чтобы защитить жизнь подчинённых.



"В результате перестрелки один из нарушителей был ликвидирован", - заявила Петренко.

К тому сообщается, что у застреленного злоумышленника обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию, прибор ночного видения.



Напомним, что уже сегодня стали известны подробности стрельбы на границе РФ с Украиной. Так, в перестрелке на границе погиб 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович. Он являлся фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое.



Также "Страна" писала, что украинские пограничники заявили, что не фиксировали выстрелов рядом с границей с Россией.