Закарпатский областной совет возглавил экс-глава областной госадминистрации "слуг народа" Алексей Петров. Голосование прошло в понедельник, 7 декабря, на первом пленарном заседании сессии облсовета, на котором зарегистрировались 62 из 64 депутатов. Об этом сообщает mukachevo.net.

На должность главы Закарпатского облсовета выдвинули две кандидатуры: Алексея Петрова и Виктора Русина.

По результатам тайного голосования наибольшую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров, набравший 37 голосов. За его оппонента проголосовали 17 человек.

К новому созыва Закарпатского областного совета 2020-2025 годов вошли 64 человека. 24 вновь избранных кандидатов являются членами партий, 40 - беспартийные. Также в новый совет проходят 22 действующих депутата Закарпатского областного совета и одна народный депутат Украины.

Напомним, на заседании 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначение на его место бизнесмена Анатолия Полоскова.

Также мы сообщали, что партия венгров Закарпатья покинула первое заседание областного совета в знак протеста против давления.