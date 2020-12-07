В Таиланд в городе Чиангмай с моста свалились 30 участниц конкурса красоты "Мисс Таиланд".



Об этом сообщает Newsflare.

Так, данный инцидент произошел на второй день конкурса, когда девушки позировали для фотографий на висячем мосте возле кафе.



Канаты, которые держали мост, не выдержали нагрузки и оборвались. В результате он обрушился в грязную воду.

В материале сообщается, что пострадали три королевы красоты. У одной из них порезы и ссадины на лбу, еще двое отделались незначительными царапинами. 43-летний владелец ресторана, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (1,2 миллиона рублей) на лечение девушек. также он планирует оплатить всем девушкам чистку их нарядов.



Момент падения конкурсанток в 02:24.



Ранее "Страна" сообщала, что ставшая звездой Болливуда Мисс мира подхватила коронавирус вместе со всей семьей. Сама актриса неоднократно возглавляла рейтинги самых красивых женщин мира и является амбассадором нескольких брендов.



Также напомним, что Таиланд назвал условия для въезда туристов. Так, его могут посетить лишь те иностранные туристы, у которых на банковском счете хранится не менее $17 тысяч (более 466 тысяч гривен по курсу).