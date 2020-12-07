Во Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе во время перерыва кричала на детей и била по голове ученика 6-го класса.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Так, инцидент произошел в четверг, 3 декабря, в селе Потелич Жовковского района во Львовской области. На нем запечатлено, как замдиректора в повышенном тоне кричала на мальчика, который был возле школьной доски. При этом она несколько раз ударила его по голове. После этого она повысила тон и на других учеников в классе.

В Жовковской районной государственной администрации отреагировали на данную ситуацию и заявили, что такой случай является недопустимым.

"На сегодня сообщено Львовской областной государственной администрации, Департаменту образования ЛОГА, Жовкивской РГА. Создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту.

Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны давать детям не только знания, но и учить правилам поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Фейсбуке.

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