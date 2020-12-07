В Греции, где власти продлили карантин, министр туризма Харис Теохарис заявил, что ожидает возврат этой сферы в нормальное русло во второй половине 2021 года.



Об этом сообщает греческий портал "New Money".

Так, по словам Хариса Теохариса, во второй половине года туризм начнет возвращаться в нормальное русло.



"Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от коронавируса, с другой стороны", - рассказал он.

Теохарис считает, что ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус. "Помимо Греции такой способ тестирования могут утвердить и другие страны. В результате мы получим очень жесткую конкуренцию и войну цен. И хотя у греческого турпродукта хороший запас прочности, в следующем году это будет большой проблемой", - отметил министр. По его словам, скорректировать риски может активная реклама поездок в Грецию.

По предположениям министра, власти Европы до сих пор не выработали единых правил по приему иностранных гостей. Дебаты по поводу этой инициативы, которая могла бы упростить жизнь туристам и бизнесу, идут по сей день.

В свою очередь, президент Ассоциации греческих туристических предприятий SETE Яннис Рецос заявил, что "пандемия дала греческим компаниям и сотрудникам большой опыт. Мы показали иностранным гостям, что отдыхать в стране безопасно. В отелях соблюдались все протоколы: среди 4000 сотрудников лишь двое оказались больны коронавирусом".



Так, бронирования отелей Греции на ближайшие зимние праздники весьма незначительны. В то же время размещение в частных резиденциях и виллах довольно востребовано - что вызывает беспокойство, поскольку эти объекты не обязаны соблюдать все меры безопасности, как гостиницы.



Ранее "Страна" сообщала, что на острове Бали из-за локдауна и отсутствия туристов начался массовый голод. Кроме того, одновременно растет число "ковид-бедняков" - людей, потерявших возможность заработать себе на пропитание из-за эпидемии.



Также напомним, что в Сингапуре запустят морские круизы "в никуда", чтобы поддержать пострадавший из-за коронакризиса туризм. Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель - оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль.