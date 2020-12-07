В понедельник, 7 декабря, в Верховную Раду внесли проект закона о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.

Так, проект "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под №4467. Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.

Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, о появлении документа в Верховной Раде рассказывала "Страна". По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, законопроектом предлагается на один год продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее председатель Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что на пленарной неделе с 15 по 18 декабря Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.