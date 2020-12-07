В Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения. Об этом рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин, передает Liga.net.

Также специалист рассказал, как будут проходить этапы вакцинации:

На первом этапе (количество вакцины для 10% населения) вакцинируют медработников, военных из ООС, работники социальной сферы, жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

На втором этапе (количество вакцины на 20% населения) иммунитет получат людей из группы риска (больные от 60 лет), работников учреждений образования, работников силовых структур и МИД, заключенных и арестованных, персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

На третьем этапе (колтчество вакцины на 21-50% населения) вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск заболеть.

"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.

Ранее "Страна" писала о том, что вакцина от Covid-19 попадет в страны ЕС уже через три-четыре недели.

Также мы сообщали, что по данным СНБО, массовая вакцинация в Украине будет не раньше середины следующего года.