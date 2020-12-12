Сегодняшняя ночь накануне Андрея Первозванного - с 12 на 13 декабря - одна из мистических и волшебных в году, когда можно заглянуть в свое будущее. Такие верования сохранились по сей день и многие девушки ради забавы собираются вечером, чтобы с играми и шутками погадать на любовь.

Собрали самые популярные гадания на Андрея, которые помогут узнать имя суженого. Некоторые из них легко можно провести в домашних условиях.

Гадания на улице

1. Собачий лай. Девушки выходили на улицу и приговаривали: Святой и добрый Андрей! Приди к нам скорей. Только на тебя надеюсь одного, укажи откуда ждать жениха моего.

Так нужно было сказать трижды и прислушиваться, с какой стороны послышится лай собаки - оттуда и ждать молодца.

2. Имя первого встречного. Девушки останавливали первого встречного мужчину и спрашивали его имя. Верили, что так будут звать будущего мужа.

Гадание на фасоли

Это гадание похоже на гадание на лепестках ромашки по типу "Любит-не любит". Для этого в одну руку нужно взять горсть фасоли (подойдет также горох) и перекладывать в другую руку по фасолине, приговаривая "в девках сижу - замуж пойду", и так до тех пор, пока не закончится фасоль.

Гадания на записках с именами

Этот способ гадания считается одним из самых простых и не предполагает коллективных действий. Для него нужно подготовить записки с мужскими именами, которые есть в вашем окружении (подойдут имена друзей, одноклассников, одногруппников, дядь, отца, его друзей, братьев и даже дальних родственников, с которыми вы периодически видитесь или общаетесь).

Всего должно быть 12 записок: 11- с именами, а одна - пустая.

Затем нужно тщательно перемешать все записки и разложить их под подушкой оборотной стороной. Как только утром вы проснетесь, доставайте первую попавшуюся записку - и читайте на ней имя. Такое же будет у вашего будущего избранника. Если лист бумаги пуст значит, что судьба желает оставить имя мужчины в тайне или его изначально нет в вашем списке имен.

Гадание на тарелках

Для этого гадания брали глубокие тарелки и такие предметы: перстень, куколку, веточку, денежную купюру или монеты, лук, хлеб, соль, сахар. Все предметы клали под тарелки незаметно для той девушки, которая будет отгадывать. После этого приглашали выбирать тарелочку и узнавать, что ее в будущем ждет.

Если под тарелкой оказывался перстень - выйдет замуж, если цветок - сюрприз, если веточка - расстанется с милым, если куколка - предательство или измена от любимого, если деньги - то в этом году любви ждать не нужно, но девушка разбогатеет, если сахар - к веселью, соль - к неприятностям, хлеб - к достатку, соль - к слезам.

На ветке вишни

Одно из самых популярных гаданий на Андрея проводили днем 13 декабря. Девушки незаметно отламывали вишневую ветку. Ее приносили домой и, думая о судьбе, ставили в вазу. Если ветка зацветет до Рождества, 7 января, то в 2021 году ждать сватов. А если цветы не появились даже до 14 января - свадьбы долго не будет.

Гадание на луке

Также интересным и бюджетным является гадание на луке. Накануне Андреевской ночи нужно купить в магазине столько луковиц, сколько сейчас потенциальных женихов в вашем окружении. На луковицах нужно написать имена и поставьте их в емкость с водой.

Та из них, которая прорастет первой, подскажет имя вашего суженого.

Гадание "Лодочка"

Для данного вида гадания понадобятся бумага для заметок с клейким слоем, ёмкость с водой, свеча и ореховая скорлупа.

В емкость нужно налить до половины воды. По краю закрепить бумажные записки с именами парней или событиями (как показано на фото). В середину на воду поставить лодочку из ореховой скорлупы с зажженной свечой и обождать, пока свеча не коснется нужного края с запиской. Скоро в жизни случится то, что написано на бумаге, избранником станет тот, кого выберет свеча. Только будьте осторожны, чтобы в доме не случилось пожара.

Гадание на балабушках

В ночь на Андрея пекли коржики-балабушки и обозначали их, чтобы каждая девушка могла свой отличить. Можно узором или украшением в виде присыпки. Дальше коржики клали на стул и впускали в комнату собаку, которая должна была съесть одно из кулинарных изделий. Чей коржик выберет пес - та из подруг и выйдет быстрее всех замуж.

Балабушки пекутся несложно (для них нужно 500 мл воды, 1 кг муки, одно яйцо, 100 гр масла, 50 г дрожжей, 3 ст. л растительного масла, 1 ст.л. соли, кунжут - для украшений, яйцо и растительное масло для смазывания).

Гадание на варениках

Для этого гадания нужно слепить вареники с картошкой и сюрпризами (несъедобные можно обернуть в фольгу). Каждая из начинок вареника будет иметь свое значение. Мандарин - к наслаждению, медь - к благополучному году, нитка - к путешествию, вишня - к удаче, горох - к домашнему покою, грецкий орех - к здоровью, гречка - к доходным новостям, зерно - к богатству, бусинка - к новому статусу, карамель - к любви, обычный вареник - к повышению на работе, курага - к радости, лавровый лист - к славе, монета серебряная - к крупному выигрышу, морковь - к новому знакомству, пуговица - к обновке, изюм - к романтическим отношениям, зелень - к свадьбе, кофе - к переменам в жизни.

Гадание на книге

Существует множество вариантов этого гадания. Оно запомнится в этот вечер и даст неожиданные ответы на все поставленные вопросы. Для этого нужно взять любимую книгу и называя строку и страницу по очереди зачитывать ответы на свои вопросы. Трактовать могут все участники, а гадать можно столько, сколько есть вопросов к Вселенной.