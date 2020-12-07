В Барселоне, где начались беспорядки из-за коронавируса, директор зоопарка Жули Маури заявил, что львы переболели коронавирусом.



Об этом сообщает итальянская газета "El Periodico".



Так, предполагается, что 4-летний самец и три 16-летние самки заразились при контакте с одним из рабочих, у которого не было симптомов.

По словам директора зоопарка, это произошло во второй половине года, когда зоопарк был закрыт на карантин. Заболевание выявилось во время плановой проверки, когда животным сделали тест на антитела.

Жули Маури добавил, что львы только "чихали и кашляли", у них не было других симптомов.



"Вирус от львов в людям может передаваться только при очень тесном контакте", - рассказал Маури. Сообщается, что другие животные из зоопарка не болели.



Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки. Но пока нет никаких доказательств того, что кошки и собаки представляют риск заражения людей.



Также напомним, что в России обнаружили коронавирус у летучих мышей. Однако, какой именно этот тип вируса, говорить рано. Исследовать его природу ученые будут в течение двух ближайших лет.