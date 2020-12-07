Украинские города готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Однако в условиях карантина и сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в нашей стране в этом году власти городов будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.

В частности, в столице откажутся от фудкортов, в Харькове разрабатывают ограничительные меры, чтобы избежать массового скопления людей на ярмарке в центре города. Во Львове не будет праздничных концертов, а в Виннице решили не устанавливать новогоднюю елку.

Об этом говорится в Telegram-канале "Вирусные истории", который связан с украинским Минздравом.

Так, в Киеве, как и в прошлые годы, главная елка страны будет располагаться на Софийской площади. Однако в этот раз в столице не будут устанавливать большую сцену. В связи с эпидемией коронавируса в Киеве было принято решение отказаться от фудкортов, концертов и анимационных программ.

Как сообщается, в случае введения локдауна в Украине все события, в частности, зажжение елки, репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн.

В Харькове на площади Свободы уже установили 36-метровую елку. Также в городе будет проходить новогодняя ярмарка, появятся каток и аттракционы. Сейчас в городе пока разрабатываются четкие меры, чтобы не допустить скопления людей на новогодней ярмарке и у точек общественного питания.

Во Львове также готовятся к рождественским праздникам. В городе установят елку, вертеп и дидух. Однако в городе откажутся от проведения масштабных новогодних и рождественских мероприятий в пользу малолюдных акций.

В Виннице решили совсем не устанавливать новогоднюю елку, однако улицы города украсят праздничной иллюминацией.

Ранее мы писали о том, как в Киеве будут встречать Новый год-2021 в условиях пандемии.

Также рассказывали, какой будет главная елка страны.