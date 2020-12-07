Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устроить на работу всех "тунеядцев". Он поручил местным властям, в первую очередь Минска, срочно заняться трудоустройством безработных. Такой вопрос был поднят во время совещания об экономических итогах года и прогнозах, передает БелТА.

"Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать", - распорядился бацька и добавил, что "не работающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице".

"Это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления ... Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - объяснил Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, которые начались на следующий день после президентских выборов, прошедших 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАТО заверили, что не собираются захватывать Беларусь, как заявлял Лукашенко.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил о перехвате разговора Кулебы с требованием от ЕС "быстрее душить Беларусь".