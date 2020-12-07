Правительство Швеции решило отказаться от экспериментов с отказом от локдауна после роста заболеваемости и смерти от коронавируса. Будут вводиться жесткие ограничения – от запрета на массовые собрания до новых правил продажи алкоголя.

Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Так, на прошлой неделе количество летальных случаев от коронавируса в Швеции достигло отметки в 7 000 человек. В связи с этим премьер-министр страны Стефан Левен попросил отменить все неважные встречи и объявил запрет на собрание людей больше восьми человек.

Кинотеатры и другие развлекательные заведения уже закрыты, но к ним сегодня присоединись школы.

Уточним, что власти Швеции пытались экспериментировать с борьбой над коронавирусом, несмотря на предупреждения врачей. Чиновники из минздрава считали, что при помощи открытого контакта с вирусом им удастся выработать коллективный иммунитет.

Напомним, принц Карл Филипп Швеции и его супруга принцесса София, которая весной помогала медсестрам в борьбе с коронавирусом, заболели Covid-19.

Также "Страна" рассказывала, что власти Швеции ввели запрет на все публичные мероприятия с участием более 8 человек, вместо ограничения в 50 человек, которое действовало ранее.