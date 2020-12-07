В южной части Украины произошла вспышка птичьего гриппа
В понедельник, 7 декабря, Украина, где зафиксировали аномальное падение новых случаев коронавируса, сообщила о вспышке птичьего гриппа среди дворовых птиц.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации по охране здоровья животных агентство "РИА Новости".
"Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа среди дворовых птиц в южной части страны", - заявили в информационном агентстве.
Ранее "Страна" сообщала, что в Польше зафиксировали первую во втором полугодии 2020 года вспышку птичьего гриппа. Она произошла на птицеферме в районе Вольштына в Великопольском воеводстве.
Также напомним, что в январе этого года в Украину вернулся птичий грипп. Из-за него Европа перестала покупать наше мясо. Мы подробно рассказали, что было известно о вирусе в тот момент.