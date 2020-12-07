Представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Германия отвергает неправомерные санкции, которые Соединенные Штаты грозятся ввести в отношении газопровода "Северный поток-2".

Об этом она рассказала изданию Handelsblatt.

"Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку 2", а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям", - сказала она во время брифинга.

До этого мы рассказывали, что исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвиль призвала Евросоюз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на возможность диалога с администрацией кандидата в президенты США Джо Байдена по поводу строительства российского газопровода "Северный поток-2".