В Черновицкой области 50-летний фермер организовал похищение предпринимателей ради выкупа. Правоохранители имитировали похищение и задержали злоумышленника. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в понедельник, 7 декабря.

"Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Таким образом злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, первым похищенным должен был стать 55-летний житель Винницкой области. Фермер планировал похитить его и удерживать его на территории Черновицкой области. В то же время похититель хотел, применяя к заложнику физическое насилие, заставить его родственников передать 150 тысяч долларов.

Полиция имитировала похищение предпринимателя и задокументировала противоправные действия злоумышленника. Организатора преступления задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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