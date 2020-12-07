Ноябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю мировых наблюдений. Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что последний месяц минувшей осени был на 0,77 градусов теплее, чем в среднем за 30 лет в период 1981-2010 годов - и на 0,13 градусов выше предыдущих рекордов, зафиксированных в 2016-м и 2019-м годах. Температура ниже средней была только в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

Об этом сообщает Служба по вопросам изменения климата по программе Евросоюза "Коперник".

Также в прошлом месяце в Арктике и на большей части Сибири температуры были значительно выше, чем обычно, и выше, чем в среднем в США, Южной Америке, южной части Африки, восточной Антарктиде и большей части Австралии.

По словам директора Службы по вопросам изменения климата Карло Буонтемпо, Арктика "нагревается быстрее, чем остальной мир". Ученый назвал данные за ноябрь подтверждением долгосрочной тенденции к глобальному потеплению климата и призвал мировых лидеров рассматривать ее как "тревожный звоночек" и серьезнее выполнять Парижскую хартию 2015 года.

В Службе "Коперник" считают, что 2020 год может оказаться по теплоте на уровне 2016-го, текущего рекордсмена.

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