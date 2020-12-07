В понедельник, 7 декабря, Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Трансляция заседания велась на странице Free Riff в Facebook.

Заседание проходило в отсутствии других фигурантов дела - врача Юлии Кузьменко, которая находится под круглосуточным домашним арестом, и медсестры Яны Дугарь, у которой мера пресечения в виде личных обязательств.

Суд оставил меру пресечения в виде ареста без изменений. После оглашения решения в зале заседаний кричали: "Ганьба!"

Судья зачитала только резолютивную часть решения. Она спросила, нужно ли доставлять Антоненко в суд на зачитывание полного текста. Тот отказался.

У здания суда проходит акция в поддержку Антоненко, на которую собралось несколько десятков человек, и дежурит полиция.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Меры пресечения обвиняемых по делу в последний раз на два месяца продлили 21 октября. После этого группа поддержки Антоненко заблокировала выезд из суда и вступила в столкновения с полицей. Позже протестующие отправились митинговать к домам Зеленского и Венедиктовой.