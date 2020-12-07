В Чернигове местный мэр Владислав Атрошенко по итогам выборов сохранил за собой пост и смог провести в горсовет самую большую фракцию. Он заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с представителями власти, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал сегодня, 7 декабря, обращаясь к депутатам местного горсовета. Видео опубликовали в социальной сети Twitter.



"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить - предъявите вы мне что-то", - заявил мэр Чернигова.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020



Ранее "Страна" сообщала, что 1 октября мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.



Также напомним, мэра города под Черниговом подозревают в растрате полумиллиона гривен, выделенных на тротуары. Ему сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в крупных размерах.