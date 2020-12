Через неделю в США станет окончательно понятно, кто победил на выборах президента. 14 декабря коллегия выборщиков объявит, чьих голосов больше - Дональда Трампа или Джо Байдена.

После нового года голоса выборщиков утвердит Сенат, а затем, 20 января, пройдет инаугурация нового главы государства.

И, хотя времени остается критически мало, Дональд Трамп пытается оспорить результаты и не признает их. Всего президент подал 46 исков. И ни один успехом не увенчался.

Но Трамп не сдается и продолжает судиться. Теоретически шанс у него еще есть - дойти до Верховного суда и там оспорить вердикты судов отдельных штатов, которые ему отказали. Но практически в это уже мало кто верит.

"Страна" рассказывает, как обстоят дела в Штатах сейчас.

На сегодня итоги выборов президента США выглядят так:

- Джо Байден: 306 выборовщиков (из нужных 270); 81 миллион избирателей или 51,4%.

- Дональд Трамп: 232 выборщиков; 74 миллионов избирателей или 46,9%.

Результаты действующий президент изначально не признал и его представители пошли в суды. Иски были зарегистрированы, но в итоге отклонены в Неваде, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании. В Джорджии и Висконсине пересчитали голоса, но там победа осталась за Байденом.

При этом на пересчет в Висконсине штаб Трампа потратил около трех миллионов долларов.

Несмотря на то, что шансы Трампа на победу на данный момент уже стремятся к нулю, он не признает поражение. Судебная кампания продолжается, но идет достаточно туго.

Во-первых, ситуацию осложняет коронавирус, который был диагностирован адвокату Трампа Руди Джулиани. Именно на нем держатся все судебные истории.

Во-вторых, команда Трампа и сама дает поводы для вопросов. Сеть облетело видео из Мичигана, где Джулиани привел в качестве свидетельницы фальсификаций 33-летнюю Мелиссу Кароне - бывшего подрядчика компании Dominion Voting Systems, которая обеспечивает выборный процесс.

Кароне - активная сторонница Трампа. В своих показаниях заявила, что были незаконно ввезены десятки тысяч дополнительных голосов - мертвые и нелегалы, а 30 000 голосов при этом были отключены.

При этом СМИ выяснили, что свидетель сама не чиста на руку. Указывается, что в 2018 году она получила год условно за цифровые махинации - преступления, совершенные с помощью компьютера. И в ходе суда находилась на условно-досрочном освобождении.

Но больше всего поразил стиль поведения Мелиссы, которая бессвязно говорила, выкрикивала с места, а также спорила даже с представителями республиканцев, которые пытались ей помочь. В Сети уже предположили, что женщина была пьяна.

На видео, которое уже стало вирусным в США, видно, как Джулиани пытается остановить своего свидетеля, но тщетно. Интересно, что ранее у Трампа заявляли, что данный свидетель будет ключевым в деле о фальсификации выборов.

Тем не менее Трамп продолжает заявлять, что выиграл выборы. Хотя, как станет понятно ниже, с проигрышем он уже, видимо, смирился.

По его утверждению, голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и из кожаных мешков", а во всех штатах поданы сотни тысяч незаконных голосов.

И показал видео:

Все это происходило в прошедшие выходные на митинге в Джорджии - первой большой встрече Трампа со сторонниками после выборов.

Правда, прилетал туда президент уже не по поводу выборов президента. А чтобы поддержать двух республиканцев на предстоящих выборах в Сенат.

Если их не изберут, то в США наступит коммунизм, заявил собравшимся Трамп.

"Все просто, вы сами должны решить, будут ли ваши дети жить при социализме или в свободной стране. Социализм - это только начало. Демократы на этом не остановятся - они идут к коммунизму, в этом нет никаких сомнений", - сообщил он.

Речь Дональда Трампа продолжалась там 1 час и 40 минут. Это очень много. В конце прозвучало важное - он дал понять, что будет баллотироваться вновь через четыре года.

"В 2024 году - хотя, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, - мы выиграем Белый дом вновь. Один друг сказал мне: не беспокойтесь, сэр, вы лидируете в опросах, вы выиграете на выборах 2024 года, а я говорю - не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад", - сказал Трамп.

President @realDonaldTrump: Senator @KLoeffler “has been an exceptional champion for Georgia workers and families” pic.twitter.com/tXFmZOEynX