Через неделю в США станет окончательно понятно, кто победил на выборах президента. 14 декабря коллегия выборщиков объявит, чьих голосов больше - Дональда Трампа или Джо Байдена.

После нового года голоса выборщиков утвердит Сенат, а затем, 20 января, пройдет инаугурация нового главы государства.

И, хотя времени остается критически мало, Дональд Трамп пытается оспорить результаты и не признает их. Всего президент подал 46 исков. И ни один успехом не увенчался.

Но Трамп не сдается и продолжает судиться. Теоретически шанс у него еще есть - дойти до Верховного суда и там оспорить вердикты судов отдельных штатов, которые ему отказали. Но практически в это уже мало кто верит.

"Страна" рассказывает, как обстоят дела в Штатах сейчас.

Джулиани, вирус и неадекватная Мелисса

На сегодня итоги выборов президента США выглядят так:

- Джо Байден: 306 выборовщиков (из нужных 270); 81 миллион избирателей или 51,4%.

- Дональд Трамп: 232 выборщиков; 74 миллионов избирателей или 46,9%.

Результаты действующий президент изначально не признал и его представители пошли в суды. Иски были зарегистрированы, но в итоге отклонены в Неваде, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании. В Джорджии и Висконсине пересчитали голоса, но там победа осталась за Байденом.

При этом на пересчет в Висконсине штаб Трампа потратил около трех миллионов долларов.

Несмотря на то, что шансы Трампа на победу на данный момент уже стремятся к нулю, он не признает поражение. Судебная кампания продолжается, но идет достаточно туго.

Во-первых, ситуацию осложняет коронавирус, который был диагностирован адвокату Трампа Руди Джулиани. Именно на нем держатся все судебные истории.

Во-вторых, команда Трампа и сама дает поводы для вопросов. Сеть облетело видео из Мичигана, где Джулиани привел в качестве свидетельницы фальсификаций 33-летнюю Мелиссу Кароне - бывшего подрядчика компании Dominion Voting Systems, которая обеспечивает выборный процесс.

Кароне - активная сторонница Трампа. В своих показаниях заявила, что были незаконно ввезены десятки тысяч дополнительных голосов - мертвые и нелегалы, а 30 000 голосов при этом были отключены.

При этом СМИ выяснили, что свидетель сама не чиста на руку. Указывается, что в 2018 году она получила год условно за цифровые махинации - преступления, совершенные с помощью компьютера. И в ходе суда находилась на условно-досрочном освобождении.

Но больше всего поразил стиль поведения Мелиссы, которая бессвязно говорила, выкрикивала с места, а также спорила даже с представителями республиканцев, которые пытались ей помочь. В Сети уже предположили, что женщина была пьяна.

На видео, которое уже стало вирусным в США, видно, как Джулиани пытается остановить своего свидетеля, но тщетно. Интересно, что ранее у Трампа заявляли, что данный свидетель будет ключевым в деле о фальсификации выборов.

Трамп, митинг и видосики

Тем не менее Трамп продолжает заявлять, что выиграл выборы. Хотя, как станет понятно ниже, с проигрышем он уже, видимо, смирился.

По его утверждению, голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и из кожаных мешков", а во всех штатах поданы сотни тысяч незаконных голосов.

И показал видео:

Все это происходило в прошедшие выходные на митинге в Джорджии - первой большой встрече Трампа со сторонниками после выборов.

Правда, прилетал туда президент уже не по поводу выборов президента. А чтобы поддержать двух республиканцев на предстоящих выборах в Сенат.

Если их не изберут, то в США наступит коммунизм, заявил собравшимся Трамп.

"Все просто, вы сами должны решить, будут ли ваши дети жить при социализме или в свободной стране. Социализм - это только начало. Демократы на этом не остановятся - они идут к коммунизму, в этом нет никаких сомнений", - сообщил он.

Речь Дональда Трампа продолжалась там 1 час и 40 минут. Это очень много. В конце прозвучало важное - он дал понять, что будет баллотироваться вновь через четыре года.

"В 2024 году - хотя, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, - мы выиграем Белый дом вновь. Один друг сказал мне: не беспокойтесь, сэр, вы лидируете в опросах, вы выиграете на выборах 2024 года, а я говорю - не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад", - сказал Трамп.

President @realDonaldTrump: Senator @KLoeffler “has been an exceptional champion for Georgia workers and families” pic.twitter.com/tXFmZOEynX — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020

То есть уже из этой фразы видно, что с проигрышем этих выборов Трамп смирился и намерен готовиться к следующим. В его Твиттере происходят уже откровенно странные вещи - президент постит по пять видео подряд с передачами телеканала FoxNews. Причем некоторые из них - без малейших комментариев.

Когда объявят результаты выборов?

Однако вернемся непосредственно к официальным результатам выборов. Ближайшие ключевые даты выборы ожидаются такие:

14 декабря (понедельник) должно состояться заседание коллегии выборщиков - формально новый президент будет избран там.





(понедельник) должно состояться заседание коллегии выборщиков - формально новый президент будет избран там. Официальное объявление состоится состоится 6 января 2021 года (среда) на заседании Сената и Палаты представителей.





2021 года (среда) на заседании Сената и Палаты представителей. И финальная дата - инаугурация - 20 января (среда).

Вероятнее всего, суды не завершат свою работу к этому времени. Так ранее уже было, поэтому исходя из опыта можно предположить дальнейшее развитие событий.

20 лет назад, 7 ноября 2000 года, в США проходили знаковые выборы. Тогда за победу соревновались республиканец Джордж Буш и демократ Альберт Гор (на фото).

У Буша было 271 выборщиков, у Гора - 266 выборщиков и на один миллион голосов больше. Судьба выборов тогда решалась во Флориде в первую очередь, а также в Нью-Мексико.

Первый подсчет во Флориде показал преимущество Буша в 1 тысячу голосов при 6 миллионах бюллетеней. У Гора посчитали, что при таком количестве не исключены случайности или подтасовки и пошли в суд.

Суд назначил пересчет голосов. Он продолжался более месяца. Тогда в срок пересчитать бюллетени не успели. В связи с чем Верховный Суд США постановил прекратить и признать последний подсчет окончательным - в пользу Буша.

На Верховный суд есть надежда и у Трампа. Так как там большинство судей за республиканцами. Но пойдут ли они наперекор штатам судов и большей части истеблишмента, которая уже признает Байдена победителем выборов - большой вопрос.

Уйти красиво. План Трампа на инаугурацию Байдена

У Джо Байден, который на сегодня имеет статус кандидата в президенты США, продолжает собирать команду для Белого дома, лечить перелом ногу после игры с собакой и планировать свою инаугурацию.

Байден уже анонсировал необычную инаугурацию: "Что-то похожее на небольшое собрание, а не на инаугурацию. Думаю, не будет огромного парада на Пенсильвания-авеню. Первое и самое важное: мы будем следовать рекомендациям, чтобы сохранить людей в безопасности".

В то же время Байден рассказал, что активность по случаю инаугурации будет носить виртуальный характер, в ходе которого "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого".

Он уже заявил, что будет ждать на церемонии инаугурации Трампа. Однако тот свое присутствие не подтвердил. Если он не явится, это будет впервые за 150 лет.

СМИ сообщают, что у Трампа на 20 января есть более интересный план - он может организовать "грандиозный финал как в фильме".

По данным журналистом, в день инаугурации Байдена он вылетит из Белого дома на вертолете, затем пересядет на самолет Air Force One, на котором отправится на митинг во Флориду, чтобы выступить перед своими сторонниками. А там, во время митинга во Флориде, Трамп может объявить уже о своих официальных планах снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.