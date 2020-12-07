В понедельник, 7 декабря, стало известно о смерти украинского военнослужащего из отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Демократической республике Конго. Причиной называют остановку сердца.

Об этом рассказал помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.

"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко", - говорится в сообщении.

Уточним, что на данный момент неизвестна дата возвращения тела на родину, а также возможное место и время прощания.

Напомним, о первой смерти украинских миротворцев в ДР Конго стало известно еще 22 ноября. Командование медицинских сил ВСУ рассказало, что причиной трагедии стал коронавирус.