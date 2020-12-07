В понедельник, 7 декабря, в Верховную Раду планируют внести законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом со ссылкой на замглавы фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук пишет "Интерфакс-Украина".

По информации Кравчук, сейчас нардепы подписывают указанный проект закона. Так, свою подпись под документом уже поставили главы профильных комитетов: Андрей Клочко (Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства), Александр Мережко (Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества) и Галина Третьякова (Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов).

Кравчук также заявила, что законопроектом предлагается на один год продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Других изменений, по сути, не планируется, но это даст возможность продолжить переговоры по поводу мирного процесса", – заявила Кравчук.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, при условии гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций.

То есть фактически закон не работает. Однако прекращение его действия означает де-юре выход Украины из Минских соглашений и открывает перспективу снятия санкций с России. А потому действие неработающего закона и продлевают из года в год.

Напомним, ранее председатель Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что на пленарной неделе с 15 по 18 декабря Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.