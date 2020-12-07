Выяснились подробности стрельбы с погибшим на границе между Россией и Украиной в ночь на 4 декабря, о которой на днях сообщала российская погранслужба. В перестрелке на границе погиб 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.). При этом он находился на территории России.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника Радио, убитый при жизни был хорошо известен местным правоохранителям. Он - фигурант нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Также он часто ездил к друзьям в пограничную с Украиной Белгородскую область РФ. Как говорят его знакомые, Голубев неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих" для любителей порыбачить.

Как заявил собеседник журналистов, несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. В случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, гражданин Украины Евгений Голубев, русский по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" ими сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Российская сторона не обнародовала данных о застреленном гражданине Украины.

Напомним, российская сторона заявила о перестрелке с группой нарушителей на границе РФ с Украиной. По их словам, один нарушитель был застрелен, а двое сбежали обратно в Украину.

Также мы сообщали, что украинские пограничники заявили, что не фиксировали выстрелов рядом с границей с Россией и проверят данные о перестелке на границе с РФ.