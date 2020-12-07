В понедельник, 7 декабря, в Еврокомиссии заявили, что первые вакцины от коронавируса государства-члены ЕС смогут получить через три-четыре недели.



Об этом сообщает со ссылкой на члена Еврокомиссии Виргилиюса Синкявичюса агентство BNS.

"Все страны, участвующие в общей закупке ЕС, получат вакцины одновременно, в данный момент важно обеспечить логистику внутри страны, надлежащую подготовку к вакцинации", - заявил Синкявичюс в разговоре с назначенным премьером Ингридой Шимоните.



Так, в данный момент речь идет о временном отрезке в три-четыре недели.

"Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, соблюдение температурного режима, условий для доступности вакцины не только в городах, но и в районных центрах", - сказал член Еврокомиссии.



По его словам, первые группы, которые будут вакцинироваться, это наши медики, люди в домах опеки, люди из групп риска. Также важно, чтобы медики знали, как работать с вакциной.

"Через три-четыре недели, как мы полагаем, Европейское фармагентство должно утвердить и согласовать все логистики и все страны получат вакцину одновременно", - рассказал Синкявичюс.

Он предполагает, что самолеты будут вылетать из Бельгии. "ЕК постарается максимально согласовать, чтобы не было так, что какая-та страна, обладающая большим количеством самолетов, их присылает и получает первой. Логистика будет согласовываться, и странам-членам максимально помогут на техническом уровне", - добавили в материале.

Ранее "Страна" сообщала, первая партия вакцины против Сovid-19 уже прибыла в Британию. Сообщается, что Великобритания заказала количество препарата, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек.



Также напомним, что началась доставка в разные страны мира вакцины Pfizer от коронавируса. Так, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.