До 30% инфицирований коронавирусом в Украине происходят общественном транспорте - преимущественно в маршрутках из-за несоблюдения карантинных ограничений. Такое заяление сделал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"Относительно транспорта. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30% инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - рассказал Рубан.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан призвал ввести в Украине локдаун, поскольку карантин выходного дня не смог доказать свою эффективность в борьбе против распространения коронавируса.

Также мы сообщали, что в Кабмине анонсировали серьезные ограничения в работе транспорта при новогоднем локдауне.